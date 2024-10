Roma, 14enne morta mentre cenava in un ristorante, l’accusa dei genitori “«I camerieri sapevano che era allergica alle arachidi”

0 Condivisioni Facebook Twitter

In vacanza a Roma con la famiglia, una 14enne inglese è morta giovedì scorso per uno shock anafilattico dopo aver consumato un dessert in un ristorante. Nonostante l’avviso dei genitori sull’allergia della figlia alle arachidi, la tragedia non è stata evitata.

La dinamica dell’incidente

La giovane, in vacanza con la famiglia da Londra, ha cenato al ristorante “I love pizza kebab” nel quartiere Gianicolense. Dopo aver mangiato un dessert, le sue condizioni sono rapidamente peggiorate. Trasportata d’urgenza all’ospedale San Camillo, i medici hanno cercato di rianimarla, ma senza successo: la ragazza è morta poco dopo l’arrivo in pronto soccorso. Il padre, scosso dal dolore, ha avuto un malore ed è stato ricoverato in osservazione.

L’inchiesta per omicidio colposo

La procura ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo per chiarire come sia avvenuta la tragedia. Restano diversi interrogativi: i camerieri hanno compreso la comunicazione dei genitori sulla grave allergia? Durante la preparazione del dolce è stato forse usato un ingrediente non indicato nella lista degli allergeni?

In attesa dei risultati dell’autopsia, che potrebbero chiarire le cause specifiche del decesso, i familiari e l’opinione pubblica restano in attesa di risposte su come una semplice cena si sia trasformata in una tragedia irrimediabile.