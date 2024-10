Trovato morto Marco Breda, il 30enne scomparso da Bovolenta

0 Condivisioni Facebook Twitter

Tragico epilogo per Marco Breda, il giovane di Bovolenta scomparso sei giorni fa: il suo corpo è stato trovato nel fiume Bacchiglione.

Dopo giorni di ricerche incessanti, Marco Breda, 30 anni, originario di Bovolenta in provincia di Padova, è stato rinvenuto senza vita. La sua scomparsa, denunciata dai familiari il 25 ottobre, aveva mobilitato vigili del fuoco e carabinieri della Compagnia di Piove di Sacco per giorni. L’auto di Breda, una Opel Corsa bianca, è stata localizzata nel fiume Bacchiglione; il corpo del giovane è stato recuperato nel fondale. Le autorità hanno operato con squadre specializzate per riportare in superficie il veicolo e la salma, ponendo fine alle speranze di un ritrovamento in vita.

Il Comune di Bovolenta aveva supportato l’appello della famiglia, diffondendo sui social le ultime informazioni note: “L’ultimo avvistamento è del 25 ottobre alle 22:00, partito con la sua Opel Corsa bianca targata GE202KD,” si legge nel messaggio diffuso su Facebook, in cui si invitava chiunque avesse notizie a contattare i carabinieri. La notizia del ritrovamento di Marco ha generato grande commozione nella comunità.

Gli appelli pubblici e il sostegno della famiglia

Nei giorni della scomparsa, i genitori di Marco Breda avevano partecipato anche alla trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?” su Rai 3, raccontando la personalità sensibile del figlio e le difficoltà affrontate per ragioni di salute. Marco aveva sofferto di problematiche fisiche, tra cui asma e polmonite, che avevano avuto ripercussioni anche sul piano psicologico, scatenando attacchi di panico e crisi depressive. “Era un ragazzo estremamente dolce e cercava di superare le sue difficoltà con grande coraggio,” ha dichiarato il padre nel corso della trasmissione. Supportato dai familiari e dagli amici, Marco aveva intrapreso un percorso terapeutico per gestire le sue problematiche di salute, cercando di mantenere una certa stabilità.

Le cause della morte sono ancora al vaglio degli inquirenti, e il ritrovamento del corpo pone interrogativi sulle circostanze in cui è avvenuta la scomparsa del giovane.