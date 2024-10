Incidente mortale nel barese, perde la vita centauro 30enne, si chiamava Andrea Bertini

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un incidente mortale ha avuto luogo questa sera sulla provinciale tra Monopoli e Alberobello, poco distante dal cimitero monopolitano. La vittima è Andrea Bertini, 30 anni, residente a Polignano a Mare. L’uomo era in sella alla sua Ducati 600 e viaggiava in direzione Monopoli quando, per motivi ancora da chiarire, ha impattato frontalmente con una Toyota Aygo guidata da una coppia del posto che stava svoltando verso una stradina laterale.

Soccorsi immediati, ma il centauro non sopravvive

Il violento impatto ha provocato il ribaltamento dell’auto, che è finita contro un muretto a secco laterale, mentre la moto si è arrestata al centro della carreggiata. Sul posto sono accorse due ambulanze del 118; i sanitari hanno trasferito il conducente della Toyota all’ospedale San Giacomo di Monopoli, con ferite lievi. Purtroppo, nonostante i tentativi prolungati di rianimazione, Bertini non ha potuto essere salvato a causa delle gravi lesioni riportate nell’impatto.