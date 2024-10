Auto esce di strada e si ribalta in una scarpata: morti quattro ragazzi tra i 17 e 20 anni

0 Condivisioni Facebook Twitter

Quattro giovani tra i 17 e i 20 anni sono morti in un tragico incidente stradale a Fonni, in provincia di Nuoro, dopo che l’auto ha perso il controllo e si è ribaltata in una scarpata.

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto intorno alle 18 lungo la vecchia statale 69 verso Tortolì. I ragazzi erano su una Fiat Punto che, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada finendo in un dirupo. Non vedendoli rientrare, le famiglie hanno dato l’allarme, e i soccorritori hanno ritrovato l’auto poco dopo la mezzanotte.

Le vittime

Le vittime sono Michele Coinu (20 anni), probabile conducente, Marco Innocenti (18 anni), proprietario dell’auto, Michele Soddu (20 anni) e Lorenzo F. (17 anni). Tutti sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo. Uno dei ragazzi aveva familiari lontani in crociera, ora in rientro.