Affari tuoi, Stefano De Martino nota una somiglianza tra la concorrente Camilla ed Emma Marrone, le sue parole

Nella puntata di ieri, mercoledì 30 ottobre di Affari tuoi, Stefano De Martino ha sorpreso i telespettatori ricordando la sua ex fidanzata, Emma Marrone. Nel corso della trasmissione, il conduttore ha chiesto al concorrente Santino di scegliere un pacco e Santino ha indicato Camilla, la pacchista dell’Umbria. Notando il suo look, De Martino ha commentato scherzosamente: “Camilla mi è un po’ Pink e un po’ Emma, vero? In ogni caso una cantante”. Il commento ha scatenato un’immediata nostalgia tra i fan, che hanno ricordato i momenti di una delle coppie più amate del panorama televisivo italiano. L’accenno alla Marrone, sebbene casuale, ha attirato l’attenzione sui social, dove molti utenti hanno rievocato con affetto la storia dei due artisti.

La relazione tra Stefano De Martino ed Emma Marrone: dal passato al presente

Il legame tra Stefano De Martino ed Emma Marrone risale ai tempi del talent show Amici di Maria De Filippi, dove si sono conosciuti nel 2009. Tra loro è nata una relazione che ha acceso l’entusiasmo dei fan, ribattezzati “Stemmini”, con numerosi video e tributi dedicati alla coppia. Tuttavia, la loro storia è giunta a una conclusione definitiva nel 2012, quando De Martino ha iniziato una nuova relazione con Belén Rodriguez. Nonostante la fine della storia, entrambi hanno sempre mantenuto un rapporto di stima reciproca. De Martino, infatti, ha sottolineato in passato: “Sono molto legato a lei e ci sentiamo spesso. Abbiamo davvero un bel rapporto”. Nell’ultima intervista rilasciata al conduttore Gianluca Gazzoli, De Martino ha spiegato che per lui è importante mantenere un legame con le persone significative del suo passato, inclusa Emma.

Stefano e Emma: oltre l’amore, un rapporto di amicizia

Nel tempo, Stefano De Martino ha ribadito quanto il rapporto con Emma sia cambiato, evolvendo in un’amicizia stabile e positiva. In una recente intervista, ha raccontato come il loro legame rimanga importante anche ora, nonostante entrambi abbiano intrapreso percorsi diversi. “Nel mio carattere non esiste che due persone che si sono amate, non si vogliano più bene”, ha dichiarato. Anche Emma ha parlato apertamente dell’affetto che prova per De Martino, esprimendo gioia per i suoi successi e per il percorso intrapreso.