Giorgia Meloni sbaglia i conti con la calcolatrice a Porta a Porta: “Ho fatto un casino”

Durante l’intervista con Bruno Vespa a Porta a Porta, la premier Giorgia Meloni commette un errore di calcolo nel tentativo di difendere le spese sanitarie del governo.

Meloni difende le risorse per la sanità, ma i calcoli non tornano

Nel corso della trasmissione Porta a Porta condotta da Bruno Vespa, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha discusso delle politiche sanitarie del suo governo, cercando di rassicurare gli spettatori sul fatto che il finanziamento del settore non ha subito tagli. Meloni ha affermato che il Fondo Sanitario Nazionale riceverà 136,5 miliardi di euro nel 2025, ribadendo che la cifra rappresenta un incremento significativo rispetto agli anni precedenti. In risposta alla richiesta del conduttore di considerare l’inflazione, Meloni ha preso una calcolatrice per eseguire un rapido confronto tra gli stanziamenti del 2019 e quelli del 2025.

Il primo tentativo di calcolo, tuttavia, si è rivelato impreciso. Mentre cercava di dimostrare che nel 2025 la sanità italiana disporrà di “22 miliardi di euro in più rispetto al 2019”, la premier ha fatto confusione con i numeri, arrivando a una cifra errata. Lo scambio di battute ha evidenziato l’incertezza di Meloni con i calcoli, un aspetto che ha portato a momenti di imbarazzo in diretta.

La calcolatrice e la “gaffe matematica” della premier

La gaffe non si è fermata lì. Meloni ha tentato un altro calcolo per spiegare l’incremento di spesa sanitaria per cittadino, dichiarando che nel 2019 lo Stato investiva 1.919 euro per persona, mentre nel 2025 questa cifra dovrebbe essere di 2.317 euro. Anche in questo caso, la premier ha utilizzato la calcolatrice per sottrarre le cifre, ma ancora una volta il risultato è stato errato, portando Meloni ad ammettere: “Ho fatto un casino”.

L’episodio ha scatenato diverse reazioni nel mondo politico e mediatico. Sebbene Meloni abbia successivamente riformulato i suoi calcoli, la scena era ormai andata in onda e ha rapidamente catturato l’attenzione. Al di là della “gaffe matematica”, l’intervento della presidente ha comunque voluto chiarire l’intenzione del governo di destinare maggiori risorse al settore sanitario, pur suscitando qualche critica e commento ironico sui social.