Scende dall’autobus di una gita parrocchiale per fare collazione in un autogrill, va in bagno e muore

Sarà Montichiari, in provincia di Brescia, a dare l’ultimo saluto a Giuseppe Bortoli, 88 anni, deceduto durante una gita parrocchiale. I funerali si terranno sabato mattina.

Il tragico malore durante la gita

Giuseppe Bortoli, in viaggio con circa quaranta persone della parrocchia di Maria Immacolata di Borgosotto, si è sentito male dopo aver fatto colazione in un autogrill in territorio piacentino, mentre si dirigevano a visitare l’abbazia di San Colombano a Bobbio. Colpito da un malore improvviso, Bortoli è stato soccorso immediatamente dai compagni e dai sanitari, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano.

Una vita dedicata alla comunità

In paese, Bortoli era conosciuto e apprezzato per il suo impegno sociale, in particolare come membro dei Volontari di San Cristoforo, associazione in cui ha prestato servizio per anni. Numerosi i messaggi di cordoglio da parte della comunità e dei volontari, che ricordano Bortoli come un uomo generoso e profondamente legato alla vita comunitaria.