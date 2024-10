Lutto per Fabio Quagliarella: scomparso il padre Vittorio, figura amatissima, il ricordo dell’ex calciatore “Mi ha salvato la vita”

0 Condivisioni Facebook Twitter

È venuto a mancare Vittorio Quagliarella, padre dell’ex calciatore Fabio Quagliarella, ricordato come uomo generoso e grande amico della società calcistica Virtus Junior Stabia. La società ha espresso cordoglio per la perdita di una figura che ha lasciato un segno profondo nella comunità e nello sport locale.

I messaggi di cordoglio

Numerosi i messaggi di vicinanza. La Sampdoria, club in cui Fabio ha militato a lungo, ha espresso le proprie condoglianze ufficiali alla famiglia, ricordando Vittorio come il papà di una “leggenda blucerchiata.” Gianfranco Piccirillo, ex consigliere di StabiAmore, ha descritto Vittorio come un grande appassionato di calcio, che sognava di vedere Fabio giocare per la maglia dello Stabia, la squadra del cuore della famiglia.

L’affetto del figlio Fabio e la storia di coraggio

Fabio Quagliarella ha sempre ricordato il padre come una figura fondamentale nella sua vita, soprattutto durante gli anni in cui fu perseguitato da uno stalker, un amico che lo minacciò per otto anni. Fabio ha spesso dichiarato: “Mio padre mi ha salvato la vita; grazie a lui posso vivere una nuova vita”, sottolineando il sostegno costante di Vittorio, capace di affrontare le sfide con determinazione e amore.