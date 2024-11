Nuovi particolari sulla scomparsa dal 29 ottobre dei giovani sposi Pietro Montanino e Maria Zaccaria

0 Condivisioni Facebook Twitter

Pietro Montanino, 28 anni, e Maria Zaccaria, coppia di neo-sposi residenti a Cesa (Caserta), sono scomparsi il 29 ottobre senza lasciare tracce. Dopo pranzo a casa dei genitori di Pietro a Frattamaggiore, si sono allontanati a piedi e da quel momento non si hanno più notizie. Del caso si sta occupando anche la trasmissione Chi l’ha visto?.

Dettagli sulla scomparsa e le indagini in corso

Pietro, vigilante presso un istituto di sicurezza privato, e Maria, impiegata in un’impresa di pulizie, si erano uniti in matrimonio pochi giorni prima della scomparsa. Secondo le informazioni disponibili, Pietro aveva con sé due cellulari, entrambi risultati spenti. Voci non confermate riferiscono di un avvistamento della coppia alla stazione ferroviaria di Napoli, ma le autorità non hanno ancora riscontri ufficiali.

La famiglia ha denunciato la scomparsa ai carabinieri e ha lanciato appelli sui social per raccogliere informazioni utili. Pietro, al momento della scomparsa, indossava un giubbino nero, t-shirt nera, pantaloni classici neri e scarpe da ginnastica bianche con soletta verde.

La smentita della sorella di Pietro sulle “fake news”

Silvana Montanino, sorella di Pietro, ha smentito alcune informazioni circolate sui media. “Mio fratello e mia cognata non avevano alcun problema e non erano tristi,” ha scritto in un post social, definendoli persone “piene di vita”. Inoltre, ha negato che i due avessero comunicato un “imprevisto” prima di scomparire, come inizialmente riportato: “Nessuna chiamata, nessun imprevisto. Era assolutamente normale che andassi a prendere mio nipote a scuola calcio. Evitiamo di far circolare fake news”.