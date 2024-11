Ballando, serata di fuoco, Sonia Bruganelli critica la Lucarelli e Mariotto, “Siete una nube nera!”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Nella sesta puntata di Ballando con le Stelle, si sono accesi i toni tra concorrenti e giuria, con Massimiliano Ossini, Alan Friedman e Sonia Bruganelli in aperto contrasto con i giudici Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Alan Friedman accusa la giuria di body shaming

Alan Friedman, in coppia con Giada Lini, è arrivato sul palco con il proposito di divertirsi, ma ha subito espresso il suo disappunto nei confronti di Selvaggia Lucarelli. Friedman ha interpretato alcuni commenti della giornalista come body shaming, accusa prontamente smentita da Lucarelli, che ha risposto con ironia, alludendo alle difficoltà di comprensione dell’italiano del giornalista. Anche Mariotto ha commentato in modo critico l’esibizione, e Friedman ha replicato: “Io sono un uomo adulto, vaccinato e posso sopportare tutte le infamie, ma non le merita Giada Lini”, cercando poi un contatto diretto con il pubblico.

Sonia Bruganelli contro “la nube nera” della giuria

Sonia Bruganelli ha descritto Lucarelli e Mariotto come “una nube nera”, lamentando giudizi troppo severi e poco variabili: “Emotivamente è pesante che, qualunque cosa fai, ti danno 6… ma per altri escono anche gli 8 e i 9, quindi cominci a pensare che sia una questione personale”. Durante il commento, Bruganelli ha manifestato frustrazione, riferendosi al trattamento diverso riservato a concorrenti come Furkan e Ossini.

I giudizi della giuria e le risposte dei concorrenti

Dopo il cha cha sulle note di “Non tutta la vita”, Canino ha criticato la performance di Bruganelli, sostenendo che stia “tornando indietro”, ma la concorrente ha difeso la propria esibizione: “Per come mi sono sentita c’ero proprio dentro”. Zazzaroni ha riconosciuto la difficoltà del ballo, pur notando qualche incertezza.

Quando è stato il turno di Selvaggia Lucarelli, la giornalista ha risposto sarcasticamente: “Chi sono io per ucciderle questo sogno? Per cui: divertente, hai ballato bene”. Mariotto è stato più diretto, definendo Bruganelli “priva di grazia” durante la performance. Bruganelli, piccata, ha replicato: “Ma come faccio a prendere sul serio Mariotto? Sta qui, col turbante…”, alimentando il botta e risposta, in cui è intervenuta anche Lucarelli: “Se, je piacerebbe!”.