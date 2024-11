Auto si ribalta e si spezza in due, muore 21enne che era alla guida dell’auto, gravissimo coetaneo

0 Condivisioni Facebook Twitter

Nella notte tra il 2 e il 3 novembre, un giovane di 21 anni ha perso la vita in un grave incidente a Brienno, in provincia di Como, dopo aver perso il controllo della sua Honda Civic. L’auto si è ribaltata all’uscita di una galleria, spezzandosi in due. Un coetaneo, che viaggiava come passeggero, è stato trasportato in condizioni critiche all’ospedale Circolo di Varese.

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto lungo la Regina Nuova, nei pressi del torrente Bascio, intorno alle 00:30. Dopo aver superato una galleria, il conducente ha perso il controllo della vettura, che si è ribaltata e spezzata in due. Al momento dell’arrivo dei soccorsi, il giovane alla guida era già deceduto a causa delle gravi lesioni. Il suo amico è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportato d’urgenza in codice rosso.

Indagini per ricostruire l’accaduto

I carabinieri di Como, intervenuti sul posto, hanno recuperato un cellulare appartenente a uno dei due ragazzi. All’interno del dispositivo è stato trovato un video girato durante il viaggio, che potrebbe aiutare a chiarire le circostanze dell’incidente. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che nessun altro veicolo sia stato coinvolto nello schianto.

I soccorsi e la chiusura della strada

Sul luogo dell’incidente sono giunti i vigili del fuoco, due ambulanze, l’automedica e un elisoccorso decollato da Como Villa Guardia. La strada è rimasta chiusa al traffico fino alle 4 del mattino per consentire i rilievi e la messa in sicurezza del tratto, mentre le autorità proseguono con gli accertamenti per comprendere le cause esatte della tragedia.