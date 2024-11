Ballando, Massimiliano Ossini furioso con Selvaggia Lucarelli, “Ti credevo di un’altra classe”

0 Condivisioni Facebook Twitter

La serata di Ballando con le stelle del 2 novembre si apre con un acceso confronto tra Massimiliano Ossini e la giuria, in particolare con Selvaggia Lucarelli, che non risparmia commenti pungenti.

Ossini contesta la classifica e accusa la giuria

Prima della sua esibizione, Ossini aveva espresso insoddisfazione per la posizione bassa in classifica, suggerendo che i voti della giuria fossero poco oggettivi. Dopo il suo paso doble con Vera Kinnunen, Fabio Canino ha subito replicato: “Se tutti ti votano e siamo noi i cattivi, come mai sei sempre sotto?”. Ossini ha quindi spiegato di ritenere che i commenti della giuria a volte siano più demotivanti che costruttivi: “Mi hanno insegnato che le persone vadano motivate e non demotivate”.

Il botta e risposta con Selvaggia Lucarelli

A questo punto, Selvaggia Lucarelli ha chiesto un esempio specifico a Ossini, il quale ha risposto: “Vatti a rivedere le puntate”, provocando una risposta piccata dalla giornalista: “Vatti a rivedere le puntate lo dici a tua sorella”. Ossini ha quindi ribattuto, cercando di giustificare le sue parole: “Ci siamo dati sempre del tu, ti ho detto di rivedere le puntate perché non posso ricordare tutti i momenti”. Lucarelli ha commentato il cambiamento improvviso nell’atteggiamento di Ossini verso la giuria, sottolineando la sua apparente insoddisfazione.

Le votazioni e l’insufficienza di Lucarelli

Al momento del giudizio sul ballo, Lucarelli ha dichiarato: “Era una ciofeca. A me piaci Ossini, sei bravo, sei bello, ma questo ballo non era bello”. Ossini, in risposta, ha commentato: “Mi dispiace quando hai queste scivolate di stile, ti ritenevo una persona intelligente”. Al termine delle votazioni, l’unico voto insufficiente è arrivato proprio da Lucarelli, a cui Ossini ha risposto con un: “Non avevo dubbi. Ti credevo di un’altra classe, vado a salutare le mie figlie”.