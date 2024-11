Moto sbanda per una macchia d’olio e si schianta contro guardrail, muore Claudia Cocchetti, aveva 32 anni

0 Condivisioni Facebook Twitter

Claudia Cocchetti, appassionata di motociclismo, è deceduta in seguito a un incidente in moto avvenuto nel pomeriggio di sabato 2 novembre sulla provinciale 237 in Val Sabbia, provincia di Brescia. Una macchia d’olio sull’asfalto avrebbe causato la perdita di controllo del mezzo, portando la giovane a schiantarsi contro il guardrail.

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto intorno alle 16 nei pressi di Barghe. Claudia Cocchetti si trovava sulla BMW 1250 guidata dal compagno, con cui stava rientrando verso casa a Sarezzo dopo una giornata trascorsa in moto insieme a un gruppo di amici. Affrontando una curva stretta lungo la strada tra il lago d’Idro e il lago di Farda, la ruota anteriore del veicolo ha perso aderenza a causa di una macchia d’olio lasciata poco prima da un altro mezzo. L’impatto ha sbalzato Cocchetti contro il guardrail, causandole ferite fatali.

L’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine

Quando i soccorsi del 118 sono arrivati sul posto, per Cocchetti non c’era più nulla da fare: l’impatto contro la protezione d’acciaio è stato letale. Gli agenti della polizia locale della Val Sabbia, intervenuti per i rilievi, hanno confermato che la causa della caduta è riconducibile alla scia di olio presente sull’asfalto.

Indagini per identificare il veicolo che ha perso l’olio

Le indagini sono ora concentrate sull’identificazione del mezzo responsabile della perdita d’olio. Secondo quanto riportato dal Giornale di Brescia, il proprietario di una motocicletta ha contattato la polizia affermando di essersi accorto della perdita d’olio dopo che si era accesa la spia del veicolo. Gli accertamenti delle forze dell’ordine sono in corso per verificare l’esatta responsabilità dell’accaduto.