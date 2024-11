Parco del Pollino, paura per 9 giovani escursionisti pugliesi dispersi, recuperati dopo una una notte all’addiaccio

0 Condivisioni Facebook Twitter

Nove giovani escursionisti, di età compresa tra i 15 e i 21 anni e provenienti da Lecce, sono stati recuperati e messi in salvo nella notte scorsa dai volontari del soccorso alpino e speleologico della sezione Pollino in Calabria. I ragazzi si erano persi durante un’escursione nel Parco Nazionale del Pollino, nei pressi del Varco del Pollinello.

L’allarme e l’intervento dei soccorsi

L’allarme è stato lanciato intorno alle 20 dai Vigili del Fuoco del Comando di Potenza, che hanno richiesto l’intervento del soccorso alpino. Gli escursionisti, partiti da Colle dell’Impiso con l’intenzione di raggiungere il Pollinello, avevano perso l’orientamento durante il tragitto di ritorno. Uno dei membri del gruppo è riuscito a inviare le coordinate GPS, permettendo così ai soccorritori di localizzare la loro posizione.

Il recupero e la messa in salvo

I tecnici del soccorso alpino, insieme ai colleghi lucani e ai vigili del fuoco, hanno percorso un tratto in fuoristrada fino al Piano di Gaudolino, per poi proseguire a piedi per circa un’ora fino a raggiungere il gruppo. Gli escursionisti, trovati infreddoliti e affaticati in un canalone a valle del Varco del Pollinello, sono stati rifocillati e accompagnati in sicurezza alle loro auto.

L’uso dell’SMS Locator per la localizzazione

Durante l’operazione è stato utilizzato l’SMS Locator, un sistema di geolocalizzazione fornito dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, che ha facilitato la localizzazione del gruppo. Nonostante la disavventura, gli escursionisti sono stati trovati in buone condizioni e sono potuti tornare alle loro auto in sicurezza.