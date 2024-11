Puglia, esplosione in casa per fuga di gas, 57 muore dopo essere stato sbalzato fuori dalla finestra

0 Condivisioni Facebook Twitter

Tragedia a Trinitapoli: un uomo di 57 anni muore a causa di un’esplosione nella sua casa, causata da una fuga di gas.

La dinamica dell’incidente

Questa mattina, intorno alle 7:30, una grave esplosione ha sconvolto Trinitapoli. La deflagrazione è avvenuta in un’abitazione privata dove un uomo di 57 anni ha perso la vita.

Secondo le ricostruzioni, l’uomo si era appena recato in cucina e, nel momento in cui ha acceso un fornello, si è verificata una violenta esplosione. L’onda d’urto ha sbalzato la vittima fuori dall’appartamento attraverso una finestra.

La situazione della famiglia

Nell’abitazione era presente anche la moglie della vittima, che si trovava in un’altra stanza al momento dell’incidente. Fortunatamente, la donna è rimasta illesa.

Le prime indagini indicano che all’origine dello scoppio potrebbe esserci stato un accumulo di gas nelle condutture, che ha causato la devastante deflagrazione.

Intervento dei soccorsi e evacuazione dello stabile

Dopo l’incidente, i vigili del fuoco sono intervenuti per verificare le condizioni di sicurezza dello stabile, situato a breve distanza dal centro cittadino.

Per motivi di sicurezza, è stata disposta l’evacuazione dell’edificio in attesa di ulteriori controlli di agibilità. Al momento, l’intera area è monitorata per prevenire altri rischi potenziali.