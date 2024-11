Lieta notizia, i due giovani sposi sono finalmente tornati a casa, la conferma da “Chi l’ha visto?”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Dopo giorni di angoscia, i due giovani di Cesa, scomparsi a fine ottobre, sono finalmente tornati a casa, conferma ‘Chi l’ha visto?’.

La scomparsa e la gioia del ritorno

Maria Zaccaria e Pietro Montanino, giovani sposi di Cesa nel Casertano, erano scomparsi pochi giorni dopo il matrimonio, il 29 ottobre. La notizia del loro ritorno a casa è stata diffusa oggi dal programma “Chi l’ha visto?”. Venerdì scorso, la coppia aveva pranzato dai genitori di Pietro a Frattamaggiore, per poi uscire a piedi senza più fare ritorno. Nei giorni seguenti, i familiari erano rimasti senza notizie, poiché i telefoni di Pietro risultavano spenti.

Le dichiarazioni della sorella

Ieri, Silvana Montanino, sorella di Pietro, ha voluto smentire alcune voci diffuse dai media riguardo la scomparsa. “Mio fratello e mia cognata non avevano alcun problema e non erano tristi”, ha scritto in un post sui social, aggiungendo che la coppia era sempre allegra. Ha anche chiarito un’affermazione riportata dal sindaco di Cesa e da alcuni giornali, secondo cui i due avrebbero avvisato di un imprevisto. “Questa cosa è falsa! Nessuna chiamata, nessun imprevisto”, ha precisato, invitando a non diffondere informazioni non confermate.

La fine dell’angoscia

Questa mattina, i familiari di Maria e Pietro hanno finalmente ricevuto la notizia tanto attesa: la coppia è tornata a casa, ponendo fine all’ansia e alle preoccupazioni di amici e parenti.