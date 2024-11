Bimbo di 4 anni muore per un incidente, era seduto in braccio alla madre incinta invece che al suo seggiolino

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un tragico incidente a Trivero ha portato alla morte di un bambino di 4 anni. I genitori sono ora indagati per omicidio colposo.

La dinamica dell’incidente

Nella notte tra giovedì e venerdì, un grave incidente stradale si è verificato a Trivero, in provincia di Biella, causando la morte di un bambino di 4 anni. Il piccolo si trovava nell’auto di famiglia, guidata dal padre, seduto in braccio alla madre invece di essere legato al suo seggiolino, una circostanza che ha portato all’apertura di un’indagine per omicidio colposo a carico dei genitori. La vettura, mentre percorreva un rettilineo a breve distanza dall’abitazione della famiglia, è finita fuori strada e si è schiantata contro un muro.

I soccorsi e la condizione dei familiari

A seguito dell’incidente, il bambino è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Regina Margherita di Torino con l’elisoccorso, ma le sue condizioni erano già critiche al momento dell’arrivo e il piccolo è deceduto poco dopo. I genitori, rispettivamente di 47 e 44 anni, e gli altri due figli, di 9 e 11 anni, hanno riportato solo lievi ferite. Anche la madre, che è incinta, è rimasta coinvolta nell’incidente.

Le indagini e i risultati dei test

Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, sebbene al momento non risulti il coinvolgimento di altri veicoli. I test tossicologici effettuati sui genitori sono risultati negativi.