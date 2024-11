Sanremo 2025, impazza il toto-nomi, co-conduttrice Annalisa, in gara Gianna Nannini e Tiziano Ferro

0 Condivisioni Facebook Twitter

Carlo Conti conferma la data dell’annuncio dei Big al Tg1 il 2 dicembre. Si rincorrono i nomi dei possibili artisti in gara e dei superospiti.

Annuncio ufficiale il 2 dicembre

A un mese dall’atteso annuncio dei Big in gara a Sanremo 2025, cresce l’interesse attorno al Festival. Carlo Conti ha ufficializzato la data del 2 dicembre per la rivelazione dei nomi, che avverrà al Tg1, ma ha evitato di confermare un numero definitivo di 24 artisti, lasciando aperta la possibilità di un aumento, come già avvenuto in passato a causa dell’elevato numero di candidature.

I possibili nomi dei Big

Da settimane circolano nomi di artisti che potrebbero partecipare, tra colpi di scena e grandi ritorni. Tra i nomi più chiacchierati figurano Madame, Elodie, Gazzelle, Rocco Hunt, Alessandra Amoroso, Raf, Coma_Cose, Brunori Sas, Paola Turci, Noemi, Ermal Meta, Anna Pepe, Benji & Fede e Tommaso Paradiso. Inoltre, si vocifera che Conti stia puntando a due grandi artisti: Gianna Nannini e Tiziano Ferro. Per la quota over, circolano i nomi di Patty Pravo, Marcella Bella e Al Bano.

Superospiti e conduttori

Non mancano le ipotesi anche sui superospiti: in particolare, si scommette sulla possibile partecipazione di Damiano David, frontman dei Maneskin, che potrebbe esibirsi come solista. Quanto alla conduzione, Conti sarebbe intenzionato a farsi affiancare da una co-conduttrice o un co-conduttore diverso ogni sera, dal 11 al 15 febbraio. Tra i nomi papabili emerge quello di Annalisa, protagonista della scena musicale recente e terza classificata nell’edizione 2024.