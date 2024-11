Carlo Verdone a Che tempo che fa, la clamorosa gaffe di Fabio Fazio su David Bowie

0 Condivisioni Facebook Twitter

Carlo Verdone è ospite di Fabio Fazio per presentare la terza stagione di “Vita da Carlo” e racconta un curioso episodio con David Bowie.

L’arrivo di Verdone e l’accoglienza speciale

Nella puntata di Che tempo che fa di domenica 3 novembre, il regista e attore romano Carlo Verdone è stato accolto in studio con una canzone di David Bowie, uno dei suoi artisti preferiti.

Fabio Fazio, presentatore del programma, ha subito evidenziato il gesto speciale: «Hai visto come ti abbiamo accolto? Con una canzone di David Bowie, tu ami molto questo artista se non sbaglio», ha detto a Verdone mentre lo accompagnava al tavolo dell’intervista.

La gaffe di Fabio Fazio

Durante l’intervista, Fazio ha commesso una gaffe che ha creato un momento di imbarazzo. Il conduttore, con tono curioso, ha chiesto a Verdone: «Tu hai mai conosciuto David? Sei amico di Bowie?», parlando dell’artista come se fosse ancora in vita. L’attore ha immediatamente corretto il conduttore, rispondendo in tono ironico: «Ero amico».

L’aneddoto su David Bowie e Margherita Buy

Superato il momento imbarazzante, Carlo Verdone ha condiviso un aneddoto riguardante una serata trascorsa in compagnia di David Bowie. Ha raccontato di aver convinto Margherita Buy a partecipare a un concerto dei Tin Machine, la band di Bowie, al Teatro Smeraldo di Milano. Dopo il concerto, sono stati invitati a casa di Versace, dove Bowie e la sua band li hanno raggiunti. «Abbiamo parlato di pittori futuristi e David voleva venire a casa mia a vedere i quadri», ha ricordato Verdone.

Un incidente divertente con Bowie e Margherita Buy

L’aneddoto è diventato ancora più curioso quando Verdone ha raccontato un incidente accaduto a Margherita Buy. Durante la serata, Bowie si era seduto sulla giacca dell’attrice, che solo alla fine della serata è riuscita a recuperare, nonostante i numerosi tentativi di Verdone di farle restituire il capo.