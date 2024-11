Malore nel sonno, muore Josip Nolak, talentuoso chef di soli 24 anni

0 Condivisioni Facebook Twitter

Josip Nolak, talentuoso chef di Bertiolo di soli 24 anni, è morto nel sonno, lasciando un vuoto profondo tra amici, familiari e colleghi.

La scoperta della tragica scomparsa

Sabato 2 novembre, Josip Nolak, promettente chef del ristorante al Nodo di Codroipo, non si è presentato al lavoro. A destare preoccupazione è stato Ishak, amico fraterno, che inizialmente pensava a una semplice dimenticanza della sveglia. Anche i ripetuti tentativi della sorella, Chiara, per svegliarlo si sono rivelati vani. L’arrivo dei soccorsi ha confermato l’irreparabile: il giovane aveva perso la vita durante la notte.

Il ricordo di un giovane di sani valori

Josip era apprezzato non solo per le sue abilità culinarie, ma anche per la sua dedizione e l’integrità che lo caratterizzavano. Le sorelle, Martina e Chiara, lo ricordano come un ragazzo dal sorriso contagioso, innamorato della cucina fin dalla giovane età, quando la sua famiglia si trasferì dalla Croazia in Medio Friuli. Passava ore ai fornelli, sempre alla ricerca di nuovi metodi e ricette, spinto da una curiosità e un impegno straordinari.

Un giovane chef pieno di sogni

La vita di Josip era segnata da grandi ambizioni. Con un entusiasmo instancabile, cercava di migliorare le sue competenze e coltivare la sua passione per la cucina. I suoi cari lo ricordano per la capacità di portare calore e gioia a chi gli stava vicino, un esempio di gentilezza e passione per chiunque l’abbia conosciuto.