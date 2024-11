Imprenditore promette a “Boss in incognito” di pagare il mutuo non mantiene la parola, il dipendente “Ora rischio di perdere la casa”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Dipendente in gravi difficoltà finanziarie dopo mancato aiuto promesso pubblicamente da imprenditore su “Boss in incognito”.

Impegno pubblico non rispettato

Durante una puntata del programma televisivo “Boss in incognito”, un dipendente aveva confidato all’imprenditore protagonista del reality le proprie difficoltà economiche, legate in particolare al pagamento del mutuo. Colpito dalla situazione, l’imprenditore, sotto copertura, aveva promesso un aiuto economico per consentire al lavoratore di mantenere la propria casa.

Nessun aiuto concreto

Nonostante le aspettative, il dipendente ha dichiarato di non aver ricevuto alcun supporto reale dall’imprenditore, aggravando ulteriormente la propria situazione finanziaria. “Non ho visto alcun sostegno dopo la promessa fatta davanti alle telecamere,” ha affermato il lavoratore, che ora rischia seriamente di perdere l’abitazione.

Ripercussioni sulla vita del lavoratore

L’assenza di un sostegno promesso pubblicamente ha avuto un impatto profondo sul dipendente, che ora vive con l’angoscia di una possibile perdita della propria casa. Questo episodio solleva interrogativi sulla sincerità delle promesse fatte in contesti televisivi e sull’efficacia di tali impegni una volta spenti i riflettori.