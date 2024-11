Addio a Quincy Jones, leggenda della musica pop scomparsa a 91 anni

0 Condivisioni Facebook Twitter

Si è spento a Bel Air, Los Angeles, il celebre produttore musicale americano Quincy Jones. Collaboratore di artisti iconici come Michael Jackson e Frank Sinatra, Jones lascia un’eredità musicale senza pari.

Un addio a Quincy Jones, icona indiscussa del pop americano

Si è spento nella sua casa di Bel Air, Los Angeles, il leggendario produttore e musicista americano Quincy Jones, all’età di 91 anni. La notizia è stata diffusa dal suo addetto stampa, Arnold Robinson, che ha dichiarato: “Con il cuore spezzato, annunciamo la perdita del nostro padre e fratello Quincy Jones. Non ci sarà mai un altro come lui”. Circondato dalla famiglia, l’artista è morto nella serata di domenica, lasciando un’impronta incancellabile nella musica pop e jazz internazionale. Figura di spicco del panorama musicale, Jones ha contribuito alla creazione di successi memorabili e collaborato con artisti come Frank Sinatra, Michael Jackson, Aretha Franklin e Donna Summer.

I capolavori con Michael Jackson e il progetto benefico “We Are the World”

Jones è stato il genio dietro alcuni degli album più venduti di tutti i tempi, come Off the Wall, Thriller e Bad, che hanno segnato la carriera di Michael Jackson negli anni ’80, consacrando il cantante come la più grande pop star del secolo. Oltre a lavorare con Jackson, Quincy Jones ha contribuito a produzioni con Frank Sinatra e Donna Summer, ampliando il suo repertorio artistico anche nel jazz e nel soul. Jones è noto anche per la sua iniziativa benefica We Are the World, progetto realizzato insieme alle più grandi star internazionali per raccogliere fondi a favore delle vittime della carestia in Etiopia negli anni ’80, dimostrando la sua dedizione alla solidarietà attraverso la musica.

Un maestro di Grammy e colonne sonore, dietro anche a produzioni cinematografiche e televisive

Quincy Jones ha lasciato il segno anche nei premi internazionali, ottenendo 28 Grammy su ben 80 nomination, posizionandosi tra i più premiati nella storia, subito dopo figure come Beyoncé e Jay-Z. In qualità di compositore e arrangiatore, ha contribuito a colonne sonore di successo e numerose produzioni televisive e cinematografiche. Tra i progetti audiovisivi, Jones è ricordato per aver prodotto la celebre sit-com “Il principe di Bel-Air”, in collaborazione con Will Smith, oltre a diversi film, tra cui Il colore viola, che ha ottenuto 11 nomination agli Oscar. Multistrumentista, suonava principalmente la tromba e il pianoforte, dimostrando una versatilità rara che lo ha reso uno dei produttori più influenti del 20° secolo.