Trovato senza vita il 16enne scomparso, era uscito di casa con la sua bici

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un ragazzo di 16 anni scompare mentre è in bici e viene trovato morto nel fiume Oglio. Si indaga per accertare le cause del decesso.

Il ritrovamento lungo le sponde dell’Oglio

Il corpo senza vita di un ragazzo di 16 anni, originario dell’India e residente a Cizzolo di Viadana nella Bassa Mantovana, è stato rinvenuto nella notte del 3 novembre nel fiume Oglio, all’altezza di Torre d’Oglio, in provincia di Mantova. L’adolescente era uscito di casa il giorno precedente, sabato pomeriggio, per un giro in bicicletta e non aveva più fatto ritorno. I familiari, preoccupati, avevano segnalato la sua scomparsa intorno alle 18:30. Dopo ore di ricerche, i soccorritori hanno individuato la bicicletta e gli indumenti del giovane abbandonati sulla riva del fiume, poco prima della tragica scoperta. Nonostante l’intervento dei vigili del fuoco e della Protezione Civile, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

Le indagini e le ipotesi degli inquirenti

La vicenda ha subito destato l’attenzione delle autorità, che stanno lavorando per ricostruire le ultime ore del 16enne. Stando a quanto riportato da Brescia Today, prima di allontanarsi, il giovane avrebbe informato i familiari che avrebbe incontrato un amico, ma non è mai arrivato a destinazione. Le forze dell’ordine stanno vagliando diverse piste, senza escludere né la possibilità di un incidente né quella di un gesto volontario. Per chiarire le cause della morte, è stata disposta un’autopsia sul corpo del giovane, le cui risultanze potrebbero fornire dettagli importanti per comprendere meglio la dinamica dei fatti.