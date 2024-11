Sale sul treno regionale con l’ascia e inizia a colpire, una persona perde la mano, terrore in stazione

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un uomo ha aggredito i passeggeri con un’ascia su un treno regionale causando gravi ferite a quattro persone, di cui una ha perso una mano.

Aggressione violenta sul treno regionale a Ozoir-la-Férrière

In Francia, un violento attacco si è verificato su un treno regionale in transito presso la stazione di Ozoir-la-Férrière, situata nel dipartimento di Senna e Marna. Un uomo, armato di ascia, ha scatenato il panico tra i passeggeri, colpendo quattro persone. Secondo le informazioni rese note dalla polizia e riportate dall’emittente Bfmtv, l’attacco è stato improvviso e brutale, lasciando due delle vittime in condizioni critiche. Tra i feriti, uno dei passeggeri ha subito l’amputazione della mano, mentre un altro ha riportato una grave lesione cranica. Le forze dell’ordine sono intervenute immediatamente per bloccare l’assalitore e mettere in sicurezza i viaggiatori.

Feriti gravi e intervento della polizia

L’aggressione è avvenuta in un momento di alta affluenza, mentre i passeggeri si trovavano a bordo del treno regionale. In seguito all’attacco, è stato disposto il trasferimento immediato delle vittime in strutture sanitarie per ricevere cure intensive, data la gravità delle ferite riportate. L’incidente ha destato molta preoccupazione nella comunità locale, poiché Senna e Marna è già un’area frequentemente monitorata per la sicurezza nei trasporti pubblici. La polizia ha avviato un’indagine per determinare le motivazioni dietro il gesto dell’assalitore, che, stando alle prime informazioni, avrebbe agito da solo. Non è ancora chiaro se ci siano collegamenti con precedenti episodi di violenza sui trasporti pubblici francesi.

La sicurezza sui treni regionali e il rischio di attacchi isolati

Questo episodio solleva nuove preoccupazioni riguardo alla sicurezza sui treni regionali, dove negli ultimi anni sono stati segnalati diversi incidenti di violenza. Le autorità locali hanno annunciato l’intensificazione delle misure di sicurezza per garantire maggiore protezione ai passeggeri in tutta la regione e su tutta la rete ferroviaria nazionale. Il prefetto di Senna e Marna ha dichiarato che “i cittadini devono poter viaggiare senza temere per la propria sicurezza”, e ha sottolineato la necessità di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine sui mezzi pubblici.