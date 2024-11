Pomeriggio 5, momenti di alta tensione tra Caterina Collovati e Beatrice Luzzi, “Come ti permetti di alzare la voce?”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Nel corso dell’ultimo dibattito sul Grande Fratello a Pomeriggio 5, si è verificato un acceso confronto tra Caterina Collovati e Beatrice Luzzi, tanto da richiedere l’intervento della conduttrice Myrta Merlino per ristabilire l’ordine.

Lo scambio di opinioni su Shaila Gatta

Il confronto è iniziato con un commento della Luzzi sugli atteggiamenti di Shaila Gatta nei confronti di Lorenzo Spolverato. La Luzzi ha osservato: “Sono stata previdente su Shaila perché avevo detto che la libertà è bella, ma avevo anche parlato di pudore e rispetto per gli altri.” Ha poi criticato la reazione di Shaila e Lorenzo verso Javier ed Helena, ritenendola poco empatica.

La replica di Caterina Collovati e l’escalation del confronto

Caterina Collovati ha quindi espresso il suo disappunto, dichiarando: “Sono d’accordo con lei, questa signorina fa vergognare di essere donna. Le uniche immagini che il Grande Fratello ci restituisce di questa ragazza sono azioni di sesso.” Ha poi aggiunto un paragone diretto con Beatrice Luzzi, ricordando un flirt tra quest’ultima e Massimiliano Varrese durante il programma.

La reazione di Beatrice Luzzi e l’intervento di Myrta Merlino

Sentendosi attaccata, la Luzzi ha risposto con fermezza: “Io non mi sono mai neanche fatta la doccia in costume, mi sono data solo due bacetti davanti le telecamere.” La discussione è degenerata quando la Luzzi ha continuato, visibilmente infastidita: “Ma come ti permetti? Ma smettila. Sparli!” A quel punto, la Collovati ha ribattuto con sarcasmo: “Come ti permetti di alzare la voce in questo tavolo così signorile?”