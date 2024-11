Alessandro Egger, dal bambino Kinder al successo internazionale: ora concorrente de La Talpa 2024

0 Condivisioni Facebook Twitter

Alessandro Egger, modello e attore, è uno dei protagonisti della nuova edizione de La Talpa 2024, condotta da Diletta Leotta. Il suo percorso da volto Kinder a icona di stile internazionale lo ha reso una figura di spicco.

Da Belgrado all’Italia: i primi passi di Alessandro Egger

Nato a Belgrado, in Serbia, nel 1991, Alessandro Egger si trasferisce a Como con la famiglia all’età di sei anni per sfuggire alla guerra. Dopo aver vissuto a Londra e successivamente a Milano, Egger avvia giovanissimo la sua carriera di modello, diventando noto al grande pubblico nei primi anni Duemila come il volto delle barrette Kinder. Sostituendo Guenter Euringer, che aveva rappresentato il marchio per oltre tre decenni, Egger diventa il nuovo simbolo dei celebri cioccolatini, guadagnandosi un posto nel cuore di grandi e piccoli.

Una carriera tra moda e televisione

Dopo il successo con Kinder, Egger si afferma nel mondo della moda, collaborando con marchi prestigiosi come Dolce&Gabbana, Versace, Ferragamo e Calvin Klein. Il suo talento lo porta anche sul piccolo schermo, dove recita in serie tv come Alex & Co. su Disney Channel, The Band e Unwanted. Nel 2019, la rivista Men’s Health lo premia come “Modello dell’anno”, consacrandolo come icona di stile.

L’esperienza nei reality e il ritorno in tv

Egger ha partecipato a numerosi reality, tra cui l’edizione 2017 di Pechino Express, in coppia con la madre Cristina Egger, e a Ballando con le Stelle nel 2022. Ora, a 33 anni, si prepara a una nuova sfida con La Talpa 2024, dimostrando la sua versatilità come personaggio televisivo.

Egger continua a distinguersi non solo per il suo aspetto elegante sui red carpet, ma anche per il suo impegno nel consolidare una carriera internazionale, che lo vede ancora protagonista.