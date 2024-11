Esce dal lavoro a scuola, saluta i colleghi, scompare nel nulla, partite le ricerche di Rosaria D’Amico

0 Condivisioni Facebook Twitter

Maria Rosaria D’Amico, collaboratrice scolastica 65enne di Sant’Elia a Pianisi, è scomparsa da lunedì 4 novembre. Le ricerche proseguono nella zona tra Montorio e Santa Croce di Magliano.

L’ultima volta vista lunedì pomeriggio

La comunità di Sant’Elia a Pianisi, in provincia di Campobasso, è in ansia per la scomparsa di Maria Rosaria D’Amico, 65 anni, collaboratrice scolastica presso una scuola materna di Campolieto. La donna è stata vista per l’ultima volta lunedì pomeriggio, intorno alle 17. Secondo le prime informazioni, si sarebbe allontanata con la sua automobile, un’Alfa 147 nera, senza fare ritorno a casa.

Segnale del cellulare e dettagli sulle ricerche

Il cellulare di D’Amico risulta acceso e continua a squillare, ma senza risposta. L’ultima cella telefonica agganciata dal dispositivo è stata registrata alle 15:41 nel comune di Montorio dei Frentani. Dopo aver salutato i colleghi, la donna si sarebbe diretta verso casa, a circa 18 chilometri dalla scuola, ma non è mai arrivata a destinazione.

Impegnati il 115 e il 112

A seguito della segnalazione della famiglia, la Prefettura ha attivato il piano per persone scomparse, e nel pomeriggio squadre del 115 e del 112 hanno avviato le ricerche tra Montorio e Santa Croce di Magliano, dove l’ultima posizione del cellulare è stata registrata. Le forze dell’ordine chiedono a chiunque avesse informazioni utili di contattare immediatamente le autorità di Campobasso per contribuire alle ricerche.