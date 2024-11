Donald Trump sicuro della vittoria, ” Questa notte abbiamo fatto la storia”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Donald Trump ha parlato come il prossimo presidente degli Stati Uniti di fronte ai sostenitori a Palm Beach, affiancato dalla famiglia, celebrando un risultato storico.

Trump parla da vincitore con la famiglia al suo fianco

A Palm Beach, Donald Trump ha dichiarato la sua vittoria alle elezioni presidenziali, anche se lo spoglio è ancora in corso e i dati ufficiali non sono stati ancora confermati. Sul palco, accanto a lui, la moglie Melania e i figli, tra cui Ivanka Trump e il marito Jared Kushner. Il pubblico ha accolto il discorso con il coro “Usa, Usa”, manifestando entusiasmo per il risultato. “Questa notte abbiamo fatto la storia,” ha esordito Trump.

La celebrazione dei successi e ringraziamenti

Durante il suo discorso, Trump ha esaltato i risultati raggiunti dal suo partito: “Gli Stati Uniti ci hanno dato un mandato senza precedenti. Abbiamo ripreso il controllo del Senato, conquistato la Pennsylvania e vinto in diversi stati,” ha affermato, esprimendo gratitudine per il supporto. Ha rivolto un ringraziamento speciale alla moglie Melania, definendola autrice di un libro di successo e instancabile nel suo impegno per il paese. Trump ha inoltre ricordato i suoi genitori e quelli di Melania, e ha ringraziato il vicepresidente Vance, sottolineando di essersi ricreduto sulle sue capacità.

JD Vance parla del ritorno dell’America e dei progetti futuri

Anche JD Vance è intervenuto dal palco, elogiando la campagna di Trump come il “più grande ritorno della storia americana.” Trump ha rilanciato i temi chiave della sua campagna, come il controllo dell’immigrazione e il rilancio dell’economia. Ringraziando Elon Musk per il sostegno, Trump ha dichiarato: “Vorrei ricordare questo giorno come il giorno in cui il popolo ha ripreso il controllo del Paese.” Il presidente ha promesso una riduzione delle tasse, maggior sicurezza e confini protetti, parlando di un futuro luminoso per gli Stati Uniti.

Nel discorso, Trump ha anche espresso l’impegno per una politica nazionale unitaria, sottolineando il suo slogan “America First” come guida per il suo mandato. “Che Dio vi benedica e benedica gli Stati Uniti d’America,” ha concluso, tra gli applausi dei presenti.