Il raro caso di sindrome di Cushing a una 24enne, il tumore le cambia il colore della pelle

Sabrina Gomes, 24 anni, di Fortaleza, attende da dieci mesi un farmaco essenziale per trattare il tumore e la sindrome di Cushing.

La diagnosi e il percorso di Sabrina Gomes

A Fortaleza, in Brasile, Sabrina Gomes, 24 anni, vive una battaglia contro due gravi patologie: la sindrome di Cushing e il timoma. Il suo calvario è iniziato all’età di 18 anni presso l’Ospedale Universitario Walter Cantídio, dove i medici hanno scoperto che un tumore causava un’eccessiva produzione di ACTH, portando a complicazioni ormonali come ipertensione, accumulo di grasso e affaticamento.

Le terapie iniziali non hanno risolto il problema, costringendo Sabrina a sottoporsi a tre cicli di chemioterapia, radioterapia e quattro interventi chirurgici, incluso l’asportazione delle ghiandole surrenali. Sebbene quest’ultima operazione nel 2022 abbia stabilizzato i livelli di cortisolo, il tumore, attualmente di 17 cm, continua a crescere, comprimendo esofago e cuore.

Il farmaco lutezio e le difficoltà burocratiche

Nel 2023, l’équipe medica ha proposto l’uso del farmaco lutezio radioattivo, in grado di attaccare le cellule tumorali grazie a recettori specifici. Il trattamento prevede quattro dosi al costo complessivo di circa 25.000 euro. Nonostante una sentenza favorevole del tribunale a marzo 2024, il Dipartimento di Sanità del Ceará non ha ancora fornito il farmaco.

Breno Novais, responsabile del monitoraggio sanitario, ha spiegato che il trattamento non rientra nei protocolli del SUS, richiedendo una procedura d’acquisto speciale. “Abbiamo avviato una nuova procedura per garantire il medicinale in sicurezza”, ha dichiarato. Tuttavia, l’acquisizione è ancora bloccata.

La speranza di Sabrina

Nonostante i ritardi, l’équipe medica ha identificato una compatibilità del tumore con il lutezio, accendendo una speranza per la giovane. “C’è una luce alla fine del tunnel”, ha affermato la dottoressa Ana Rosa Quidute. Tuttavia, il tempo è cruciale per il trattamento della paziente.