Bimba di due anni muore dimenticata in auto dal padre, doveva essere accompagnata all’asilo

Una bambina di 2 anni è deceduta a Castellón dopo essere rimasta sola per ore in un’auto. Indagini in corso sulla vicenda.

Martedì scorso, una bambina di soli 2 anni ha perso la vita a Castellón, nei pressi di Valencia, dopo essere stata dimenticata dal padre in un’auto parcheggiata in strada.

Secondo quanto riferito dalla Polizia Nazionale, l’uomo avrebbe dovuto accompagnare la figlia all’asilo, ma si è recato al lavoro dimenticandola nel veicolo.

L’auto è rimasta chiusa per ore, fino a quando il padre, intorno a mezzogiorno, ha scoperto la tragedia. La piccola, lasciata senza alcuna possibilità di fuga, è stata trovata priva di vita.

Avviate le indagini della Polizia

La Polizia Nazionale ha aperto un’indagine per chiarire le dinamiche di questo drammatico episodio. Gli inquirenti stanno raccogliendo elementi per comprendere come sia potuto accadere un fatto così grave.