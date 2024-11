89enne cerca di uccidere la moglie: “Mi offendeva continuamente”, arrestato

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un 89enne arrestato a Roma per tentato omicidio della moglie

Un uomo di 89 anni è stato arrestato a Roma dopo un drammatico incidente domestico che ha coinvolto la moglie.

TENTATO FEMMINICIDIO A ROMA

Nella giornata di ieri, un uomo ha tentato di uccidere la moglie, un’anziana di 87 anni, nel loro appartamento situato in via Augusto Marini, nel quartiere Alessandrino della capitale. L’89enne ha colpito ripetutamente la donna alla testa con un oggetto contundente, infliggendole ferite gravissime. Le sue grida disperate hanno richiamato l’attenzione dei vicini, che hanno immediatamente contattato i carabinieri.

L’anziano, già sopraffatto dalla situazione, è stato trovato in casa con l’oggetto utilizzato per l’aggressione ancora in mano. Ha cercato di giustificare le sue azioni, sostenendo che la moglie lo “vessava” e lo “ingiuriava”. I militari, giunti sul posto, hanno arrestato l’uomo con l’accusa di tentato omicidio, portandolo in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.

CONDIZIONI CRITICHE PER LA VITTIMA

La donna, rimasta lucida durante l’intera vicenda e in attesa dei soccorsi, è stata trasportata all’ospedale Vannini, dove attualmente versa in gravi condizioni e sotto stretto monitoraggio medico. La prognosi è riservata, e i medici nutrono preoccupazioni particolari per la sua avanzata età.

INDAGINE SUL RAPPORTO TRA I CONIUGI

Le indagini sono in corso, e gli inquirenti stanno esaminando il contesto familiare e le precedenti dinamiche del rapporto tra i due coniugi. Non è la prima volta che i vicini riferiscono di urla provenienti dall’appartamento della coppia. Si sta valutando se ci siano stati precedenti episodi di violenza da parte dell’89enne nei confronti della moglie.