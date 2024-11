Trauma cranico per Morata dopo uno scontro con Pavlovic in allenamento

0 Condivisioni Facebook Twitter

Il forte trauma cranico di Morata lo costringe a saltare Cagliari-Milan

L’attaccante del Milan, Alvaro Morata, non sarà presente nella sfida contro il Cagliari a causa di un infortunio subito in allenamento.

Infortunio di Morata: l’esito degli esami

Durante una sessione di allenamento, Alvaro Morata ha subito un grave trauma cranico a seguito di un contatto aereo con Pavlovic. Nonostante i timori iniziali, gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il calciatore hanno confermato la natura dell’infortunio, ma il risultato della risonanza magnetica è stato negativo, il che significa che non ci sono lesioni gravi.

Morata, che ha recentemente contribuito alla vittoria del Milan contro il Real Madrid con una segnatura decisiva, è costretto a rimanere a casa per la partita di Serie A in programma il 9 novembre. Questo rappresenta una pesante assenza per la squadra rossonera, che dovrà fare a meno di un attaccante in forma.

L’impatto sull’incontro Cagliari-Milan

La mancanza di Morata modifica in modo significativo la strategia del Milan per il match contro il Cagliari, squadra che si sta preparando a sfidare i rossoneri. La formazione di Stefano Pioli dovrà rivedere le proprie scelte offensive, data l’importanza del calciatore spagnolo nel proprio schema di gioco. In tale contesto, la commistione di esperti del settore e nuovi innesti potrebbe rivelarsi cruciale per mantenere la competitività.

Situazione attuale e proiezioni per il futuro

È in corso l’osservazione della condizione di Morata, per capire i tempi di recupero e il suo possibile rientro in campo. L’assenza di un giocatore di tale calibro potrebbe anche influire sulle prossime gare, ma i medici dello staff rossonero sono ottimisti riguardo alla sua ripresa.

Mentre il Milan si prepara ad affrontare il Cagliari, gli occhi sono puntati sull’andamento dell’infortunio di Alvaro Morata.