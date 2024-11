Puglia, neonata di 11 giorni muore nel sonno per un rigurgito nel letto dei genitori

0 Condivisioni Facebook Twitter

Una neonata di 11 giorni di Merine, frazione di Lizzanello (LE), è deceduta mentre dormiva nel letto dei genitori. Le cause sono oggetto di indagine.

L’ACCADUTO A MERINE

Una tragedia familiare ha colpito Merine, frazione di Lizzanello, dove una neonata di soli 11 giorni è deceduta nel sonno. Gli investigatori stanno valutando le cause del decesso, che inizialmente sembrano ricondurre a motivi naturali. Secondo i primi accertamenti, potrebbe trattarsi di un episodio di morte in culla, ma gli operatori dei carabinieri stanno eseguendo ulteriori verifiche per definire con chiarezza l’accaduto.

DINAMICA DEL TRAGICO EVENTO

La drammatica situazione si è verificata nelle prime ore del giorno quando i giovani genitori, accorgendosi che la figlia non respirava, hanno immediatamente lanciato l’allerta. I soccorritori del 118 sono intervenuti rapidamente, ma nonostante i tentativi di rianimazione, per la piccola non c’è stato nulla da fare e si è dovuto constatare il decesso. In casa al momento dell’incidente c’era anche la sorella maggiore, di tre anni.

ACCERTAMENTI E RIPERCUSSIONI

Le autorità competenti hanno già avviato le procedure per restituire la salma ai familiari, come indicato dal pubblico ministero di turno. La sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) è un fenomeno noto, caratterizzato dall’improvvisa morte di un neonato, per il quale l’origine rimane spesso sconosciuta dopo opportuni accertamenti, che includono esami clinici e autopsie. Secondo le statistiche, l’incidenza di questo fenomeno in Italia varia, ma è stimata attorno all’1-1,5% dei nati vivi.