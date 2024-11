Nuove ricerche sul DNA, scoperta terapia rivoluzionaria contro il cancro

0 Condivisioni Facebook Twitter

Recenti studi forniscono prove che il Dna extracromosomico potrebbe giocare un ruolo fondamentale nella lotta contro il cancro, suggerendo nuove possibilità terapeutiche.

STUDI SULL’IMPORTANZA DEL Dna EXTRACROMOSOMICO

Tre studi recenti hanno portato alla luce nuove informazioni relative al Dna extracromosomico, noto anche come ecDna. Le ricerche, condotte da un team internazionale sotto la direzione di Paul Mischel presso Stanford Medicine, hanno esaminato il ruolo di questo Dna nel contesto della formazione tumorale. Sebbene il concetto di ecDna esista dagli anni ’60, solo di recente è emersa la sua rilevanza in relazione alla aggressività di alcuni tumori.

AMPIO STUDIO OCCUPA UN POSTO CENTRALE

La prima ricerca, pubblicata sulla rivista Nature, ha analizzato il campione di quasi 15.000 pazienti oncologici in relazione a 39 forme di cancro. I risultati hanno rivelato che il 17,1% di questi tumori presentava alti livelli di ecDna, contrariamente a precedenti stime che lo limitavano al 2%.

LA CONNESSIONE TRA ecDna E CANCRO

I dati raccolti suggeriscono una forte connessione tra l’ecDna e le metastasi tumorali, nonché una bassa percentuale di sopravvivenza. I ricercatori hanno identificato che l’ecDna contiene oncogeni e geni che ostacolano l’immunità, favorendo la proliferazione delle cellule neoplastiche. Inoltre, l’analisi ha evidenziato geni in grado di regolare l’espressione di altri geni, potenziando ulteriormente la complessità dell’argomento.

PROSPETTIVE PER NUOVE TERAPIE

Il secondo e il terzo studio hanno approfondito gli aspetti meccanici dell’ecDna, proponendo un approccio innovativo per la terapia oncologica. I ricercatori hanno esplorato l’effetto dell’inibizione della proteina CHK1 sulle cellule tumorali con ecDna, osservando che questo intervento ha portato a una significativa riduzione della vitalità cellulare. Attualmente, è in fase 1 un trial clinico mirato a testare un inibitore di CHK1 su pazienti con tumori associati a oncogeni ecDna, rappresentando un passo importante per il possibile trattamento futuro dei pazienti oncologici.