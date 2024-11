Cambio di programmazione per La Talpa e Grande Fratello, ecco i nuovi orari

0 Condivisioni Facebook Twitter

Il reality show La Talpa 2024 subirà delle modifiche nel palinsesto, anticipando la seconda puntata a lunedì 11 novembre, mentre il Grande Fratello andrà in onda il 12 novembre.

La Talpa 2024: la seconda puntata il 11 novembre

La seconda puntata de La Talpa andrà in onda lunedì 11 novembre 2024, sempre in prima serata su Canale 5. Questo anticipo di un giorno è stato comunicato dopo il debutto del format, avvenuto martedì 5 novembre. Le motivazioni alla base di questo cambio di programmazione non sono state ancora rese note. Il reality, condotto da Diletta Leotta, ritorna dopo un lungo periodo di assenza con una nuova edizione che presenta significativi cambiamenti, tra cui una location rivisitata e nuove modalità di gioco. I concorrenti hanno già manifestato una certa tensione, alimentata dai sospetti nei confronti del giocatore misterioso. La prima eliminata è stata Ludovica Frasca, la quale ha dichiarato in merito: “Ho fatto un azzardo e non sono stata fortunata”.

Rinviato il Grande Fratello: nuova data di messa in onda

Il Grande Fratello non rimarrà immune dalle modifiche dovute a La Talpa. Infatti, il reality condotto da Alfonso Signorini andrà in onda martedì 12 novembre, modificando così il precedente appuntamento fissato per il lunedì. Al momento non è chiaro se si tratta di un cambiamento temporaneo o di una modifica definitiva al palinsesto.

Nell’episodio successivo, uno tra Shaila, Clayton e Mariavittoria sarà eliminato, segnando un ulteriore sviluppo nel gioco. Tommaso Franchi, attualmente in Spagna, farà ritorno nella Casa e si riunirà con i suoi coinquilini, tra cui Mariavittoria, con la quale aveva precedentemente affermato di non sentire la mancanza.

Nel frattempo, durante la sua partecipazione al Gran Hermano, Franchi ha affermato di considerare Maica Benedicto solo un’amica, sottolineando i suoi legami complicati all’interno del reality.