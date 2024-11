Si è spento il papà di Gianluca Vialli, Gianfranco era titolare di una nota azienda a Cremona

0 Condivisioni Facebook Twitter

Addio a Gianfranco Vialli, padre del campione Gianluca: si spegne a 95 anni a Cremona. Uomo d’impresa e di famiglia, lascia un’eredità di affetto.

La scomparsa di Gianfranco Vialli

Si è spento ieri, 7 novembre, a Cremona, Gianfranco Vialli, padre dell’ex calciatore e campione Gianluca Vialli, scomparso prematuramente il 5 gennaio 2023 a Londra dopo una lunga battaglia contro il cancro. Gianfranco, 95 anni, era noto non solo come genitore del campione, ma anche per la sua attività imprenditoriale: era titolare della Casitalia di Spinadesco, azienda specializzata nella produzione di prefabbricati.

Una vita tra famiglia e impresa

Gianfranco Vialli viveva nel centro storico di Cremona, in via dei Mille. La sua vita è stata un costante equilibrio tra il lavoro e la famiglia, a cui era profondamente legato. Oltre alla moglie Maria Teresa, lascia i figli Nino, Marco, Maffa e Mila, che insieme a Gianluca sono cresciuti nel piccolo comune di Grumello Cremonese ed Uniti, in provincia di Cremona. Qui la famiglia possiede un castello, luogo significativo per i Vialli, dove Gianluca ha mosso i primi passi nel calcio, giocando nelle giovanili del Pizzighettone e poi della Cremonese.

Un uomo ricordato con affetto

Gianfranco Vialli è stato una figura di riferimento per la sua comunità, ricordato come un grande imprenditore e una persona dallo spiccato senso umano. Parenti, amici e conoscenti si stringono attorno alla famiglia, ricordandolo con affetto e stima.

Al momento non è stata ancora comunicata la data dei funerali, che si preannunciano come un momento di grande partecipazione per onorare la memoria di un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella sua città e nella sua famiglia.