X Factor 2024: Paola Iezzi incanta il terzo live con un look disco scintillante”

Paola Iezzi illumina il palco di X Factor con uno stile mozzafiato

Nel corso del terzo Live di X Factor 2024,Paola Iezzi ha incantato il pubblico con un look scintillante, incentrato su un tema disco.

X Factor 2024: Una Edizione Accattivante

L’attuale edizione di X Factor continua a raccogliere consensi grazie alla presenza di talenti straordinari e a un cast di giudici ben amalgamato, tra cui spiccano Paola Iezzi, Manuel Agnelli, Achille Lauro e Jake La Furia. Giovedì 7 novembre, su Sky Uno, è andato in onda il terzo Live, condotto da Giorgia, che ha saputo coinvolgere il pubblico all’interno di un’atmosfera vibrante. Durante la serata, i concorrenti hanno offerto performance di alta qualità ed è avvenuta un’eliminazione, decisa attraverso un televoto flash, noto come Tilt, che ha portato El Ma a lasciare il talent show.

Il Look Di Paola Iezzi a X Factor

In questa edizione, Paola Iezzi si sta rivelando la vera protagonista, grazie a scelte stilistiche audaci. Dopo aver indossato un outfit audace all’apertura dei Live, con veletta e frustino, ha proposto un’altra creazione d’impatto: un blazer ricoperto di micro cristalli, abbinato a pantaloni bianchi a vita alta. La creatività di Nick Cerioni, suo stylist e amico di lunga data, è evidente nel suo nuovo look. Cerioni, già conosciuto per aver curato i costumi di Paola e Chiara al Festival di Sanremo 2023, ha infuso nell’outfit di Paola un’aura di originalità e glamour.

Il Dettaglio Scintillante e il Gioco sul Palco

Per il terzo Live, Paola Iezzi ha optato per un look caratterizzato da un blazer scintillante, lasciato aperto per svelare una bralette nera in pizzo. Il trucco shimmer e un mix di gioielli hanno esaltato ulteriormente la sua presenza scenica. Tra l’altro, non è mancato un elemento provocatorio: Paola ha “tenuto al guinzaglio” Achille Lauro durante uno scambio di battute divertente con Giorgia, dichiarando: “Ogni tanto gli uomini vanno tenuti al guinzaglio.” La serata si è conclusa con applausi e apprezzamenti per le esibizioni e per i look stravaganti che hanno caratterizzato il terzo Live.