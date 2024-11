Tsitsipas critica il nuovo formato dei Masters 1000, Wawrinka risponde con ironia

0 Condivisioni Facebook Twitter

Critiche di Stefanos Tsitsipas sul formato dei tornei 1000: la risposta di Wawrinka

Il tennista greco Stefanos Tsitsipas ha espresso forti critiche riguardo il nuovo format dei tornei 1000, scatenando una risposta da parte di Stan Wawrinka.

TSITSIPAS SI SCAGLIA CONTRO IL NUOVO FORMAT DEI TORNEI 1000

Stagione complessa per Stefanos Tsitsipas, che non ha ottenuto la qualificazione per le attese ATP Finals, un traguardo centrato cinque anni fa. La mancata prestazione del greco, contraddistinta da una serie di risultati inaffidabili, lo ha spinto a commentare in modo critico il nuovo allungato formato dei tornei 1000. Questi eventi, secondo Tsitsipas, si sono trasformati in un impegno eccessivo per i giocatori, in particolare a causa della loro estensione a quasi due settimane, con eccezioni soltanto per Monte Carlo e Parigi Bercy.

LE PREOCCUPAZIONI DI TSITSIPAS SUI TORNEI 1000

Nel suo intervento sui social media, il tennista greco ha dichiarato: “I Masters 1000 di due settimane si sono trasformati in una seccatura. La qualità è decisamente calata. I giocatori non hanno il tempo di recupero o di allenamento di cui hanno bisogno, con partite costanti e nessuno spazio per l’intenso lavoro fuori dal campo.” Le sue parole mettono in luce le problematiche relative a un formato che, a suo avviso, ha peggiorato l’esperienza per atleti e spettatori.

LA REPLICA IMPERTINENTE DI WAWRINKA

La risposta a queste affermazioni non è tardata ad arrivare, con Stan Wawrinka che ha scelto un modo indiretto per esprimere il proprio dissenso. Senza scrivere nulla, ha condiviso un video del 2022 in cui Tsitsipas sostiene invece il cambiamento del formato dei tornei. Nel video, si sente il greco dire: “In un certo senso, questo cambiamento significherà anche che i primi 100 giocatori riceveranno ogni anno un buon supporto finanziario per i loro sforzi.”