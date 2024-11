Bimbo di 12 anni muore durante l’allenamento di calcetto, il papà lo guardava dalla tribuna

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un bambino di 12 anni è deceduto improvvisamente a Taverna (Catanzaro) mentre si allenava con la sua squadra di calcetto. In attesa dei risultati dell’autopsia, si indaga sulla causa della morte.

Un allenamento interrotto dalla tragedia

La tragedia è avvenuta durante un allenamento di calcetto a Taverna, quando un bambino di 12 anni, iscritto a una scuola calcio locale, si è accasciato improvvisamente al suolo. Il piccolo, che ricopriva il ruolo di portiere nella sua squadra, era in campo con i compagni di squadra e il padre, che lo osservava dalla tribuna. Nonostante i tempestivi interventi del personale sanitario del Suem 118, che ha tentato senza successo di rianimarlo, il ragazzino è purtroppo deceduto.

La causa del malore che ha portato alla morte del bambino è ancora sconosciuta e per chiarire le circostanze dell’accaduto, è stata disposta un’autopsia, che sarà effettuata nelle prossime ore. L’indagine è attualmente sotto la supervisione delle forze dell’ordine locali, che stanno raccogliendo tutte le informazioni necessarie per comprendere cosa sia realmente accaduto.

I messaggi di cordoglio della comunità

La morte del 12enne ha suscitato profonda commozione e numerosi messaggi di cordoglio. La US Catanzaro ha espresso il proprio dolore con una nota ufficiale, affermando che “tutta la società giallorosa, con in testa il presidente Floriano Noto, si stringe con affetto e vicinanza alla famiglia e alla comunità di Taverna“. La società ha inoltre espresso solidarietà alla famiglia del ragazzo, ricordando la sua passione per il calcio, condivisa anche con il fratello che gioca nelle giovanili della stessa squadra.

Anche il comune di Taverna ha rivolto le proprie condoglianze alla famiglia, annunciando che sarà proclamato il lutto cittadino il giorno delle esequie, per esprimere solidarietà e vicinanza alla comunità sconvolta dalla perdita. “Il ragazzo lascia un prezioso ricordo in tutti coloro che lo hanno conosciuto”, ha dichiarato l’amministrazione comunale in un comunicato ufficiale.