Non gli piace il nuovo taglio di capelli della compagna e la uccide, muore donna di 49 anni

La violenza esplode in Pennsylvania, dove Benjamin Garcia Gual pugnala la compagna, Carmen Martinez-Silva, in seguito a una discussione su un cambiamento di look.

La tragedia in Pennsylvania

Un tragico episodio di violenza ha avuto luogo nella contea di Lancaster, in Pennsylvania, dove un uomo ha ucciso la propria fidanzata dopo una lite sul suo nuovo taglio di capelli. La vittima, Carmen Martinez-Silva, 50 anni, aveva da tempo una relazione turbolenta con il suo compagno, Benjamin Garcia Gual, di 49 anni. La causa scatenante dell’aggressione è stata la non approvazione da parte dell’uomo del cambiamento di look della donna, un dettaglio che aveva già innescato discussioni in passato.

Il conflitto tra i due era in corso da tempo, con minacce e tensioni che aumentavano progressivamente. La situazione è degenerata quando Carmen Martinez-Silva, spaventata dalle minacce del compagno, aveva deciso di separarsi da lui. Dopo aver passato una notte presso la figlia, si era rifugiata dal fratello, dove ha trovato l’uomo in preda alla furia. La violenza è esplosa quando Benjamin Garcia Gual ha fatto irruzione nell’abitazione del fratello di Carmen, dove la donna è stata brutalmente accoltellata mentre cercava di proteggere il congiunto.

Il drammatico intervento della polizia

Quando gli agenti sono arrivati sul posto, sono stati accolti da una scena sconvolgente: Carmen Martinez-Silva giaceva ormai senza vita, mentre Benjamin Garcia Gual era seduto in un’auto nelle vicinanze con un coltello insanguinato tra le mani. Il fratello della vittima, ferito gravemente nell’aggressione, è stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni sono critiche, ma i medici non escludono la possibilità che possa sopravvivere.

Benjamin Garcia Gual è stato arrestato con l’accusa di omicidio, tentato omicidio e aggressione aggravata. L’uomo è stato negato il rilascio su cauzione e si trova attualmente detenuto nella prigione della contea di Lancaster. Nel frattempo, la famiglia di Carmen Martinez-Silva ha avviato una raccolta fondi online per coprire le spese funebri.