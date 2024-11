“Seppellitemi con i soldi” furiose critiche per la frase di Chanel Totti

0 Condivisioni Facebook Twitter

Chanel Totti, figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, continua a catalizzare l’attenzione online con contenuti che dividono il pubblico, tra lusso e polemiche.

Una vita sotto i riflettori

Non ancora maggiorenne, Chanel Totti è già un volto noto del web. Con oltre 600mila follower, la giovane condivide momenti della sua quotidianità, fatta di viaggi, famiglia e lusso. Tuttavia, la crescente esposizione mediatica ha attirato anche critiche, soprattutto in occasione della recente pubblicazione di una clip che ha suscitato accese discussioni sui social network.

Il video che ha scatenato le critiche

La polemica è esplosa dopo la condivisione di un video su TikTok, dove Chanel appare mentre sceglie il look per uscire: un abito nero, stivali alti e una borsa azzurra di un brand di lusso dal valore di 1.500 euro. A fare da sottofondo musicale al video, una canzone di Massimo Pericolo, con il contributo di Emis Killa, contenente versi controversi come: “Ho il culo sopra una Rolls-Royce, e se l’inferno è low cost, seppellitemi coi soldi quando morirò”, canticchiati dalla ragazza stessa.

La scelta del brano e l’ostentazione mostrata hanno diviso il pubblico: se da un lato alcuni utenti hanno apprezzato l’audacia della giovane, altri l’hanno criticata per il messaggio percepito come diseducativo e per il tono ritenuto poco adeguato.

Una carriera che prende forma

Le critiche sembrano però non fermare l’ascesa di Chanel Totti, che negli ultimi tempi ha iniziato a condividere scatti professionali frutto di shooting fotografici. Le immagini, accompagnate dall’hashtag #adv, lasciano intuire che la giovane stia intraprendendo un percorso come influencer e modella.