Milano, incendio in pieno centro a Piazza Duomo, numerosi vigili del fuoco in azione

Un incendio è divampato in un parcheggio sotterraneo nel centro di Milano, vicino piazza Duomo, causando una colonna di fumo visibile a distanza.

Auto in fiamme in zona San Babila

Un incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 8 novembre, nel cuore di Milano, nei pressi di piazza Duomo. Stando alle prime ricostruzioni, a prendere fuoco sarebbe stata un’automobile parcheggiata all’interno di un garage sotterraneo situato in zona San Babila.

Fumo nero visibile da corso Vittorio Emanuele

Una colonna di denso fumo nero si è alzata da una griglia di ventilazione in corso Vittorio Emanuele, all’angolo con via Beccaria, attirando l’attenzione di passanti e residenti. Sul posto sono intervenuti otto mezzi dei vigili del fuoco, partiti dal Comando di via Messina, che stanno operando per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Nessun ferito, mezzi sanitari sul posto

Secondo quanto riportato, l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) non ha dovuto soccorrere nessuno al momento. Per precauzione, sul posto sono stati inviati cinque mezzi di soccorso: un’automedica, un’auto infermieristica e tre ambulanze, pronti a intervenire in caso di necessità.