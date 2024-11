Atp Final Torino, spettatore si sente male, Jannik Sinner ferma il gioco e compie un gesto bellissimo

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un malore sugli spalti ha interrotto brevemente il match Sinner-De Minaur a Torino. L’azzurro si è distinto per altruismo ed empatia.

L’interruzione durante il match

Durante l’incontro tra Jannik Sinner e Alex de Minaur alle ATP Finals di Torino, uno spettatore ha accusato un malore, causando una breve sospensione della partita. La situazione si è risolta rapidamente grazie all’intervento dei soccorritori. Sinner, accortosi dell’accaduto, ha prontamente reagito, mostrando grande sensibilità.

Dal campo, i due tennisti hanno seguito con preoccupazione gli sviluppi sugli spalti. Sinner, con un gesto spontaneo, è corso a recuperare una bottiglietta d’acqua, consegnandola al personale sanitario che si stava occupando dello spettatore. Solo dopo aver avuto la conferma che la persona si fosse ripresa, il gioco è ripreso, con Sinner in vantaggio nel match.

Un comportamento che non sorprende

Il gesto di altruismo di Sinner non è una novità. Episodi simili hanno caratterizzato altre sue partite. Nel 2021, durante un incontro contro Stefanos Tsitsipas al Foro Italico, si verificò una situazione analoga: uno spettatore ebbe un mancamento sugli spalti. Anche in quell’occasione, Sinner corse a prendere bottiglie d’acqua per aiutare i soccorritori.

Altri episodi di generosità

Sinner è noto per il suo spirito altruista anche fuori dal campo. Durante il torneo di Miami, in un match contro Christopher O’Connell, si è distinto per un gesto simile, mettendo a disposizione acqua per i sanitari. A Indian Wells, invece, ospitò sotto il suo ombrello una giovane raccattapalle per proteggerla dalla pioggia, attirando l’ammirazione del pubblico.

Un campione dentro e fuori dal campo

Con la sua prontezza e i gesti di attenzione verso gli altri, Jannik Sinner dimostra di essere non solo un grande atleta, ma anche una persona di straordinaria umanità.