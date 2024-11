Infermiera di 31 anni in vacanza a Budapest scompare, il suo corpo viene trovato in una valigia in un bosco

0 Condivisioni Facebook Twitter

La 31enne Mackenzie Michalski è stata uccisa durante una vacanza a Budapest. Il corpo ritrovato in un bosco, arrestato il presunto responsabile.

La scomparsa e il ritrovamento

Mackenzie Michalski, infermiera di 31 anni di Portland, Stati Uniti, era in vacanza a Budapest quando si sono perse le sue tracce il 5 novembre. Le ricerche si sono concluse tragicamente con il ritrovamento del corpo in una valigia abbandonata in un’area boscosa nei pressi del villaggio di Szigliget, vicino al lago Balaton. Per l’omicidio è stato arrestato un cittadino irlandese di 37 anni.

La ricostruzione dei fatti

Secondo le indagini della polizia ungherese, Mackenzie avrebbe incontrato l’uomo in una discoteca del centro di Budapest. Dopo aver trascorso la serata insieme, si sarebbero recati nell’appartamento del sospettato, dove si sarebbe consumato il delitto. L’uomo ha dichiarato che la morte è stata causata da un incidente durante un incontro intimo.

Successivamente, il 37enne avrebbe noleggiato un’auto per trasportare il corpo a circa 150 chilometri di distanza, abbandonandolo nel bosco. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso l’uomo con la vittima e le sue ricerche online, tra cui “come smaltire un corpo”, lo hanno incastrato.

Il dolore della famiglia

La famiglia di Mackenzie si è recata a Budapest per aiutare nelle ricerche, scoprendo sul posto l’orribile epilogo. Durante una veglia tenuta in onore della giovane, il padre, Bill Michalski, ha dichiarato: “Non c’era motivo per cui ciò dovesse accadere. Non so se riuscirò mai a capire cosa è successo”.

Le indagini in corso

Le autorità ungheresi stanno proseguendo con le indagini per ricostruire con precisione quanto accaduto e stabilire eventuali ulteriori responsabilità.