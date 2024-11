Auto s’incastra nel guardrail dopo essere uscita di strada, muore passeggera 20enne, gravissimo conducente

0 Condivisioni Facebook Twitter

A Cinisello Balsamo, nella notte dell’11 novembre, una giovane passeggera ha perso la vita in un incidente stradale. Ferito il conducente.

La dinamica dell’incidente

Tragedia nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 novembre a Cinisello Balsamo, comune della città metropolitana di Milano. Poco prima delle 2, un’auto con a bordo una ragazza di circa 20 anni e un uomo di 26 anni è uscita di strada in viale Fulvio Testi, all’incrocio con via Enrico Ferri.

Secondo i primi rilievi, il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo, che si è schiantato contro il guardrail. L’impatto è stato devastante: la vettura è rimasta infilzata dalle lamiere, rendendo necessarie lunghe operazioni di messa in sicurezza.

I soccorsi e il bilancio

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 con due ambulanze e un’auto medica. Nonostante i tentativi, per la giovane passeggera non c’è stato nulla da fare: è deceduta sul luogo dell’incidente. Il conducente, invece, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Raffaele di Milano con un trauma al volto e una frattura al femore.

Le operazioni di sicurezza

I vigili del fuoco hanno lavorato per estrarre il corpo e mettere in sicurezza l’area. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale e i vigili urbani per i rilievi del caso, che dovranno chiarire la dinamica dello schianto. Al momento non si escludono l’alta velocità o altre possibili cause.

Una notte di dolore

Le generalità della ragazza non sono ancora state rese note, ma la comunità è scossa dalla tragedia. Le indagini proseguono per ricostruire i minuti precedenti al terribile incidente.