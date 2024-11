“La Rosa della Vendetta” ultima puntata domenica 17 novembre, ci sarà il drammatico ritorno di Gulcemal

0 Condivisioni Facebook Twitter

L’ultima puntata della soap turca “La Rosa della Vendetta”, in onda su Canale5 domenica 17 novembre 2024, svela il destino di Gulcemal e degli altri protagonisti.

Un salto nel futuro e nuovi sviluppi

Domenica 17 novembre 2024, in prima serata su Canale5, andrà in onda l’episodio finale de La Rosa della Vendetta, la popolare serie turca interpretata da Murat Unalmis e ambientata tra le affascinanti città di Istanbul e Bursa. Dopo un avvincente percorso segnato da vendetta e segreti, la trama compie un salto temporale di cinque anni. Nel corso dell’ultimo episodio, il pubblico scoprirà che Gulcemal, creduto morto in seguito a un drammatico suicidio, tornerà a sorpresa, portando con sé risvolti inaspettati. Mert e Gulendam, fratelli di Gulcemal, sono nel frattempo diventati genitori, mentre Zafer vive con loro, alle prese con le conseguenze emotive della presunta scomparsa del figlio. Per Zafer, la speranza di rivedere Gulcemal non si è mai spenta, alimentata da sogni che sembrano farle intravedere una possibilità del suo ritorno.

Nel frattempo, anche Deva, un altro personaggio centrale della storia, fa una scelta di vita radicale: decide di dedicarsi esclusivamente al figlio, escludendo qualsiasi relazione sentimentale. Ma, in un inatteso colpo di scena, il bambino scompare misteriosamente, gettando Deva nella disperazione. Sarà proprio Gulcemal a svelare dove si trova il piccolo, riaprendo ferite e tensioni mai sopite tra i protagonisti.

Il ritorno di Gulcemal e l’inatteso epilogo

Nel finale, Gulcemal riappare sulla scena per una decisione cruciale: decide di consegnare il figlio di Deva alle autorità e pianifica di imbarcarsi su una nave, con l’intenzione di allontanarsi definitivamente. Tuttavia, all’ultimo momento, il forte legame con il figlio lo spinge a rinunciare alla partenza. Gulcemal fa quindi ritorno alla stazione di polizia e chiede l’indirizzo di casa di Deva. La sua comparsa all’inaugurazione della mostra di Deva segna il momento culminante dell’episodio: rivede amici e familiari, facendo un gesto simbolico e toccante, consegnando un libro speciale per Deva.