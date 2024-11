Che Tempo Che Fa, torna Marzullo e Fazio approfitta di lui per lanciare una bordata alla Rai

0 Condivisioni Facebook Twitter

Dopo oltre un anno di assenza, Gigi Marzullo è stato ospite a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio sul canale Nove, segnando il suo ritorno sugli schermi per il trentesimo anniversario di Sottovoce.

Marzullo torna in TV dopo il trasloco sul Nove

A più di un anno dalla sua ultima apparizione, Gigi Marzullo è stato accolto da Fabio Fazio come ospite nel talk show Che Tempo Che Fa. Marzullo era una presenza costante nel programma fino al cambio di rete, quando Fazio ha portato la sua trasmissione dalla Rai al canale Nove del gruppo Warner Bros. Discovery. Per lungo tempo, a Marzullo non era stato possibile apparire nel talk show, data la sua storica collaborazione con la Rai.

L’incontro tra i due, avvenuto durante la puntata di domenica 10 novembre, è stato un omaggio ai 30 anni di Sottovoce, trasmissione notturna ideata e condotta da Marzullo. Parlando dell’anniversario, Marzullo ha raccontato come sia stata l’emittente a dargli l’opportunità di ideare un programma che riempisse le ore notturne. Fazio, approfittando dell’occasione, ha ironizzato sul suo trascorso lavorativo in Rai, concludendo: “Stai attento che il 40esimo anno è quello critico, te lo dico per esperienza”, una frase che ha suscitato le risate del pubblico, in una possibile allusione alla sua uscita non del tutto pacifica dall’emittente.

Sottovoce: 30 anni di racconti e riflessioni notturne

Nel dialogo con Fazio, Marzullo ha ripercorso la nascita di Sottovoce, andato in onda per la prima volta l’11 novembre 1994. “Ero arrivato al quinto piano di Viale Mazzini e la Rai chiudeva a mezzanotte. Non avevano nulla da farmi fare, così mi dissero: ‘Inventati qualcosa che costi niente’”, ha ricordato il conduttore. Fu allora che Marzullo ebbe l’idea di riempire lo spazio notturno con un programma di interviste, in cui i protagonisti raccontavano le loro vite e le sfide personali.

Con uno stile intimo e profondo, Sottovoce divenne un appuntamento fisso, caratterizzato dal motto “Se la vita è un sogno, i sogni aiutano a vivere meglio.” Ricordando la nascita della celebre frase, Marzullo ha spiegato: “Mi è venuta perché eravamo di notte e dovevo agganciarmi a un momento in cui, generalmente, si sogna.”