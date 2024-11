Frecciargento Roma-Genova parte in anticipo senza preavviso, passeggeri lasciati a terra

0 Condivisioni Facebook Twitter



Un treno Frecciargento parte da Roma con 50 minuti di anticipo, causando disagi a molti passeggeri non informati.

Il treno parte prima del previsto



Venerdì 8 novembre, il treno Frecciargento Roma-Genova, previsto per le 16:20, è partito inaspettatamente alle 15:30, con 50 minuti di anticipo. Questo ha causato una serie di disagi per i viaggiatori che si erano recati alla Stazione Termini di Roma con largo anticipo per salire sul convoglio. I passeggeri, tra cui Salvatore Settis, che ha raccontato l’accaduto a La Stampa, sono rimasti sorpresi nel scoprire che il treno era già partito senza alcun avviso. La decisione di far partire il convoglio in anticipo è stata presa da Trenitalia per evitare ritardi sul percorso verso Genova, dove il treno doveva arrivare in orario.

La spiegazione di Trenitalia e i disagi per i passeggeri



Secondo le informazioni raccolte da alcuni dipendenti delle ferrovie, il treno non ha potuto percorrere la linea ad alta velocità tra Roma e Firenze a causa di lavori urgenti. Per questa ragione, è stato deciso di far partire il treno prima del previsto. Tuttavia, i passeggeri non sono stati avvisati in modo adeguato. Alcuni lavoratori di Trenitalia, imbarazzati per la situazione, hanno spiegato che gli avvisi potrebbero essere stati inviati tramite WhatsApp, ma non tutti i viaggiatori erano a conoscenza di questa comunicazione. I passeggeri coinvolti non hanno avuto altra scelta se non prendere un altro treno, ma senza alcuna garanzia di un posto a sedere. Alcuni sono stati indirizzati alla Freccia Bianca delle 16:57, un’alternativa che, però, non garantiva la disponibilità di posti.

Il fatto che un treno parta in anticipo senza informare i viaggiatori ha suscitato disappunto, con molti utenti che si sono trovati costretti a cambiare i loro piani senza un adeguato preavviso.