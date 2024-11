Ha un mal di gola persistente, va in ospedale e le dicono che aspetta 4 gemelli

0 Condivisioni Facebook Twitter

Una giovane donna, entrata in ospedale per un mal di gola persistente, ha scoperto di essere incinta di quattro gemelli. La sorprendente storia di Katelyn.

La sorprendente scoperta in ospedale

Katelyn Elizabeth Yates, una ventenne americana, si è recata all’Ospedale dell’Illinois il 1° aprile per trattare un mal di gola che la tormentava da settimane. Convinta che la causa fosse una semplice tonsillite, Yates sperava in un trattamento per alleviare il fastidio. Tuttavia, durante il controllo, i medici le hanno proposto di eseguire un test di gravidanza come precauzione prima di procedere con gli esami alla gola.

La sorpresa è arrivata subito dopo. Non solo Katelyn era incinta, ma i test hanno rivelato che stava aspettando non uno, ma ben quattro bambini. Gli esami del sangue hanno mostrato livelli anormalmente elevati di gonadotropina, un ormone prodotto dalla placenta, il che ha confermato che la gravidanza era di quattro gemelli. I medici hanno descritto l’evento come “un caso unico e straordinario”, con una probabilità di occorrenza di circa una su 500.000.

Una gravidanza difficile e il parto prematuro

Nonostante la notizia incredibile, Katelyn e il suo compagno, Julian Bueker, hanno dovuto affrontare ulteriori sfide. Durante la gravidanza, Katelyn è stata diagnosticata con preeclampsia, una condizione che provoca un aumento pericoloso della pressione sanguigna e può danneggiare organi vitali. I medici hanno monitorato attentamente la situazione, e alla ventottesima settimana di gravidanza, hanno deciso di intervenire con un parto cesareo per garantire la salute della madre e dei bambini.

Il 17 ottobre, sono nati Elizabeth Taylor, Max Ashton, Elliot Ryker e Zya Grace, quattro gemelli prematuri. I neonati, ricoverati nella terapia intensiva neonatale dell’HSHS St. John’s Hospital, hanno iniziato a lottare per la vita. Elizabeth, la più piccola, pesava appena mezzo chilogrammo, mentre Max era il più grande, con un peso di 1,2 kg. Nonostante le difficoltà iniziali, i bambini stanno lentamente crescendo e migliorando.

Katelyn e Julian, pur affrontando le difficoltà economiche e logistiche di una famiglia numerosa, hanno avviato una raccolta fondi per supportare i costi della genitorialità. Intanto, continuano a ricevere aiuti dalla comunità, con pacchi di pannolini e altri articoli per bambini che aspettano a casa.