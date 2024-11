Sanremo 2025, nella serata finale ci sarà Alessandro Cattelan al fianco di Carlo Conti

0 Condivisioni Facebook Twitter

Il conduttore Alessandro Cattelan sarà co-conduttore della serata finale di Sanremo 2025 insieme a Carlo Conti, in un annuncio sorprendente dato in diretta.

Cattelan sarà co-conduttore nella serata conclusiva

Durante la conferenza stampa di Sanremo Giovani, un annuncio inaspettato ha confermato Alessandro Cattelan come co-conduttore della serata finale del Festival di Sanremo 2025. L’informazione è stata rivelata direttamente dal direttore artistico, Carlo Conti, che ha scelto la conferenza di presentazione di Sanremo Giovani, il talent show di Rai 2 che seleziona le Nuove Proposte per il Festival, per condividere questa notizia.

In risposta a una domanda della stampa, Cattelan aveva inizialmente risposto con franchezza alla possibilità di condurre Sanremo, affermando che forse non avrebbe mai assunto quel ruolo: “Se mi chiedi saresti in grado di fare Sanremo, forse sì; se mi chiedi se sia la persona più adatta, forse no”, ha dichiarato. Cattelan ha voluto sottolineare che, pur apprezzando la conduzione, si considera un conduttore “di nicchia” e ha aggiunto che “la nicchia è anche una scelta”. Ha inoltre chiarito di non considerare Sanremo come un traguardo assoluto per la sua carriera.

L’annuncio a sorpresa di Carlo Conti

In seguito alle dichiarazioni di Cattelan, Carlo Conti è intervenuto per esprimere il proprio punto di vista sulla conduzione del Festival e per annunciare la partecipazione di Cattelan alla finale. Conti ha ricordato che la carriera di un conduttore non è necessariamente legata alla conduzione di Sanremo, citando l’esempio del collega e amico Fabrizio Frizzi, che ha avuto una carriera significativa senza mai presentare il Festival. “Sanremo non è fondamentale per la carriera di un conduttore,” ha affermato Conti, specificando che la stima del pubblico non dipende esclusivamente dalla partecipazione a Sanremo.

Poi, con una sorpresa per i presenti, ha comunicato che Alessandro Cattelan affiancherà ufficialmente Conti nella serata conclusiva del Festival di Sanremo 2025. Con queste parole, Conti ha messo fine alle ipotesi sul ruolo di Cattelan nel Festival, chiarendo che il conduttore sarà al suo fianco durante la serata di sabato.